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На Донбассе нет признаков подготовки наступления боевиков, - Хомчак

Автор: РБК-Украина

На сегодня нет признаков того, что боевики на Донбассе готовятся к наступлению. Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.

Об этом на пресс-конференции заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, в ситуации на Донбассе нет резких изменений.

"Признаков создания наступательных группировок противника тоже не выявлено", - отметил Хомчак и добавил, что продолжается 211 день режима прекращения огня.

Он также отметил, что на отдельных участках противник устраивает провокационные обстрелы. Под такие обстрелы попадают украинские позиции и населенные пункты на подконтрольной и оккупированной территории.

Напомним, ранее Хомчак связал обострение на Донбассе с последними санкциями СНБО против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также в отношении их активов. Ограничение ввели в связи с финансированием терроризма на Донбассе.

Отметим, сегодня боевики обстреляли украинский наблюдательный пункт вблизи шахты "Бутовка". В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

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