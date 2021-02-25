"Децентралізацію ще не завершено": Зеленський назвав три ключові завдання

Зеленський наголосив, що остаточно децентралізацію ще не завершено і цьогоріч необхідно вирішити декілька важливих завдань.

Зміни до Конституції

"Перше - ми повинні ухвалити нарешті зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади", - наголосив президент.

Він зазначив, що мається на увазі інститут префектів та ліквідація місцевих адміністрацій.

"Префекти будуть контролювати дотримання Конституції та законів на кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. Я хотів би закликати нардепів від усіх депутатських фракцій і груп ухвалити зміни до Конституції України стосовно децентралізації", - додав він.

Розробка нормативних актів

"Друге завдання - розробити та ухвалити нормативні акти, які враховують специфіку самоврядування в наших міських громадах, дадуть містам імпульс для розвитку", - наголосив Зеленський.

Місцеві референдуми

Третім завданням Зеленський назвав розробку та ухвалення законодавства про місцеві референдуми.

"Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що відносини між центром і громадами мають стати якісно новими і для цього в Україні створюють конгрес місцевих та регіональних влад при президентові.