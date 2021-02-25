"Децентрализация еще не завершена": Зеленский назвал три ключевые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и назвал три ключевые задачи на пути к этому. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета развития общин и территорий.
Основные заявления президента - в материале РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что окончательно децентрализация еще не завершена и в этом году необходимо решить несколько важных задач.
"Первое - мы должны принять, наконец, изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти", - подчеркнул президент.
Он отметил, что имеется в виду институт префектов и ликвидация местных администраций.
"Префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства. Я хотел бы призвать нардепов от всех депутатских фракций и групп принять изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации", - добавил он.
"Вторая задача - разработать и принять нормативные акты, которые учитывают специфику самоуправления в наших городских общинах, дадут городам импульс для развития", - подчеркнул Зеленский.
Третьей задачей Зеленский назвал разработку и принятие законодательства о местных референдумах.
"Это усилит влияние общин на деятельность местной власти. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что отношения между центром и общинами должны стать качественно новым и для этого в Украине создают конгресс местных и региональных властей при президенте.
Напомним, ранее в рамках реформы децентрализации в Украине был принят закон о реорганизации общин и районов. Как заявлял министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, принятие этого закона позволит местным властям полноправно управлять финансами, землей и ресурсами.