Зеленський закликав нардепів ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів у цьому році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів в регіонах.

Про це на форумі розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в поточному році потрібно вирішити ряд завдань щодо завершення децентралізації і затвердження змін до Конституції - одна з них. Президент також підкреслив, що за підсумком реформа дозволить зберегти унітарний устрій України. "Ми повинні прийняти нарешті зміни до Конституції щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Мова йде про інститут префектів і ліквідації місцевих адміністрацій. Префекти будуть контролювати дотримання Конституції і законів на кожній території, стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. Я хотів би закликати нардепів від всіх депутатських фракцій і груп прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації", - сказав Зеленський.