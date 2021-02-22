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Підозри у справі ПриватБанку підписано кільком колишнім топ-менеджерам

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 16:06
Підозри у справі ПриватБанку підписано кільком колишнім топ-менеджерам Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У справі "Приватбанку" підписали підозри кільком колишнім топ-менеджерам. Крім того, для підтвердження збитків державі призначено експертизу.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова .

"Підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам "ПриватБанку" - мій", - зазначила вона.

Вона уточнила, що свідки у справі "ПриватБанку" сьогодні перетворилися на підозрюваних. І додала, що після кількох робочих нарад з участю детективів НАБУ і прокурорів САП прийняла рішення дати вказівку про проведення експертизи, щоб підтвердити збитки, нанесені державі та українцям.

"Я не можу вдаватися в деталі і розповідати про стан справ у цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив подання обвинувачення в суді", - додала генпрокурор.

При цьому імена підозрюваних досі офіційно не розкриваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ в аеропорту "Бориспіль" погодило підозру одному з колишніх топ-менеджерів банку.

За даними джерел РБК-Україна, це міг бути екс-перший заступник голови правління банку Володимир Яценко, проте інформація поки не підтверджена офіційно.

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