Справа ПриватБанку: фігурант хотів втекти до Австрії, був "злив" інформації

Фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"... дізналася про надзвичайну важливу новину - ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз", - зазначила вона.
Генпрокурор уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей.
"Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління "ПриватБанку", в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в "Борисполі". Фініта", - додала Венедіктова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозри у справі ПриватБанку підписано кільком колишнім топ-менеджерам.
Сьогодні НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.