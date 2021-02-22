Справа ПриватБанку: фігурант хотів втекти до Австрії, був "злив" інформації

Фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"... дізналася про надзвичайну важливу новину - ми з вами вже звикли до того, що іноді чіткі плани правоохоронців "зливаються", що стане темою, я впевнена, окремого розслідування на цей раз", - зазначила вона.

Генпрокурор уточнила, що про підозри знало дуже вузьке коло людей.

"Це не завадило пану, який в той час працював першим заступником голови правління "ПриватБанку", в якийсь дивний спосіб замовити чартерний рейс до Відня, перебуваючи в Дніпрі. Завдяки нашим спільним діям, літак здійснив посадку в "Борисполі". Фініта", - додала Венедіктова.