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Бюджет-2021: Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу за основу. Відповідний законопроект №4100-д підтримали 253 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Даний проект закону є бюджетоутворюючим.

Парламентарії прийняли законопроект у ході повторного першого читання на позачерговому засіданні ВР. Закон був єдиним на порядку денному цього засідання. Його прийняли без обговорення.

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Підкреслимо, нардепи прийняли доопрацьований законопроект. На цей час його текст відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Рада сьогодні проведе позачергове засідання, у ході якого в повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроект №4100.

Раніше нардепи не змогли схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні.

Так, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.

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