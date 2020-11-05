Бюджет-2021: Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу

Верховна рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу за основу. Відповідний законопроект №4100-д підтримали 253 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Даний проект закону є бюджетоутворюючим.

Парламентарії прийняли законопроект у ході повторного першого читання на позачерговому засіданні ВР. Закон був єдиним на порядку денному цього засідання. Його прийняли без обговорення.

Підкреслимо, нардепи прийняли доопрацьований законопроект. На цей час його текст відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Рада сьогодні проведе позачергове засідання, у ході якого в повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроект №4100.

Раніше нардепи не змогли схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду в першому читанні.

Так, розгляд у першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.