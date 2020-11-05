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Бюджет-2021: Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс за основу. Соответствующий законопроект №4100-д поддержали 253 нардепа при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Данный проект закона является бюджетообразующим.

Парламентарии приняли законопроект в ходе повторного первого чтения на внеочередном заседании ВР. Закон был единственным в повестке дня этого заседания. Его приняли без обсуждения.

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Подчеркнем, нардепы приняли доработанный законопроект. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада сегодня проведет внеочередное заседание, в ходе которого в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.

Ранее нардепы не смогли одобрить изменения в Бюджетный кодекс. Соответствующий законопроект №4100 за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, на днях бюджетный комитет завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении.

Так, рассмотрение в первом чтении бюджета на следующий год планируется сегодня, 5 ноября.

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