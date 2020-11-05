Рада сьогодні проведе позачергове засідання: що розглянуть

Верховна рада сьогодні проведе позачергове засідання. У ході нього парламентарії у повторному першому читанні розглянуть зміни до Бюджетного кодексу - бюджетоутворювальний законопроект №4100.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

"Зараз доручаю зібратися комітету. Ми направляємо законопроект №4100 на повторне перше читання. О 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної ради, де розглядаємо №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - заявив спікер ВР.

Відзначимо, раніше Рада не змогла схвалити зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №4100 за основу підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Підкреслимо, проект закону поставили на голосування без обговорення. Після цього планувалося розпочати розгляд бюджету-2021 у першому читанні.

Як писало РБК-Україна, на днях бюджетний комітет завершив підготовку проекту держбюджету-2021 до розгляду у першому читанні. Детальніше про те, що змінилося в бюджеті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Так, розгляд в першому читанні бюджету на наступний рік планується сьогодні, 5 листопада.