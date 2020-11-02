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Разумков назвав дату розгляду бюджету на 2021 рік

Новость на русском → Україна, Понеділок 02 листопада 2020 11:32
Разумков назвав дату розгляду бюджету на 2021 рік Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік планують розглянути у цей четвер, 5 листопада. Розгляд відбудеться у першому читанні.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"На четвер ми плануємо розгляд бюджету", - сказав Разумков.

Крім того, планується й розгляд закону про інвестиційних нянь.

"На цьому тижні ми будемо розглядати так званий законопроект щодо інвест-нянь. Я думаю, що в четвер будемо його розглядати, якщо все буде добре", - зазначив спікер парламенту.

Відзначимо, порядок денний наступного пленарного тижня свідчить, що Верховна рада України розгляне державний бюджет на 2021 рік у четвер, 5 листопада.

Раніше в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що комітет ВР з питань бюджету розгляне законопроект про державний бюджет на 2021 рік на цьому тижні. Ймовірно, засідання відбудеться на початку тижня.

Як писало РБК-Україна, 19 жовтня Разумков у ході засідання погоджувальної ради анонсував, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2021 год 3 листопада.

Нагадаємо, бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

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