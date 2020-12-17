Більше не тимчасовий: Шкарлета призначили міністром освіти

Верховна рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За нього проголосувала мінімальна необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під вигуки "Ганьба!". Представники фракції "Слуга народу" заглушали вигуки оплесками.

Після цього в залі пролунали вигуки "Геть!".

При цьому парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру.

Шкарлет раніше обіймав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а у 2015 - балотувався від "Блоку Петра Порошенка".

Виконувати обов'язки міністра освіти та науки Шкарлет почав з кінця червня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в уряді можуть з'явитися нові міністри. Зокрема, у Верховній раді анонсували призначення міністрів освіти і енергетики. В "Слузі народу" розповіли, кого можуть призначити в Кабмін.

У ході вчорашнього засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль заявив, що представить кандидатів на посади міністра освіти й міністра енергетики.