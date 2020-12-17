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Путін про розвиток відносин РФ і України: залежить від української влади

Новость на русском → Москва, Четвер 17 грудня 2020 12:38
Путін про розвиток відносин РФ і України: залежить від української влади Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Розвиток відносин РФ з Україною в значній мірі залежить від української влади. У попередніх глав України не виходило налагодити діалог.

Про це заявив на прес-конференції президент Росії Володимир Путін.

За його словами, українській владі нібито не вистачає "політичної мужності".

"Перспективи розвитку відносин РФ з Україною в значній мірі залежать від української влади. Практично всі попередні глави держави, і діючі, Володимир Олександрович Зеленський, приходили з гаслом припинення конфлікту на Донбасі", - заявив він.

Путін зазначив, що під час нормандської зустрічі у Парижі домовились про перемир'я на Донбасі та обмін полоненими, але "нічого не розблоковано з точки зору економіки та соціальної сфери".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що діалог з Росією необхідний для будування стратегії. Втім, українське суспільство не готове до цього.

Зазначимо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом.

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