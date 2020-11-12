Хворий на коронавірус Зеленський розповів про самопочуття

Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття після підтвердження коронавірусу. Глава держави зараз перебуває на самоізоляції та виконує свої обов'язки дистанційно.

Про це президент розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Зеленського, зараз він себе добре почуває.

"Третій день я на самоізоляції. Але я не самоізолювався від роботи та працюю дистанційно. Органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. У мене в ці дні проходять наради, важливі телефонні розмови", - розповів він.

Нагадаємо, коронавірус у глави держави підтвердили 9 листопада. Після діагностування COVID-19 президент пішов на самоізоляцію. Того ж дня стало відомо про захворювання керівника президентського офісу Андрія Єрмака.

Як писало РБК-Україна, сьогодні стало відомо, що Зеленський перебуває у столичній лікарні "Феофанія". Прес-секретар президента розповіла, що у Зеленського легкі симптоми захворювання.

Пізніше в Офісі президента пояснили, чому Зеленського вирішили госпіталізувати.