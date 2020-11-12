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Хворий на коронавірус Зеленський розповів про самопочуття

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 20:14
Хворий на коронавірус Зеленський розповів про самопочуття Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розповів про самопочуття після підтвердження коронавірусу. Глава держави зараз перебуває на самоізоляції та виконує свої обов'язки дистанційно.

Про це президент розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Зеленського, зараз він себе добре почуває.

"Третій день я на самоізоляції. Але я не самоізолювався від роботи та працюю дистанційно. Органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. У мене в ці дні проходять наради, важливі телефонні розмови", - розповів він.

Нагадаємо, коронавірус у глави держави підтвердили 9 листопада. Після діагностування COVID-19 президент пішов на самоізоляцію. Того ж дня стало відомо про захворювання керівника президентського офісу Андрія Єрмака.

Як писало РБК-Україна, сьогодні стало відомо, що Зеленський перебуває у столичній лікарні "Феофанія". Прес-секретар президента розповіла, що у Зеленського легкі симптоми захворювання.

Пізніше в Офісі президента пояснили, чому Зеленського вирішили госпіталізувати.

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