ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В ОП пояснили госпіталізацію Зеленського і Єрмака

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 10:50
В ОП пояснили госпіталізацію Зеленського і Єрмака Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія". Це пов'язано з тим, що в лікарні були обладнані спеціальні палати, звідки можна було б продовжувати працювати.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Це стандартна протокольна процедура. Було прийнято рішення не робити заново комунікаційну кімнату в резиденції, а просто скористатися готовою в лікарні. Тому було прийнято рішення і він (Зеленський - ред.) переїхав туди", - сказав Подоляк.

За його словами, у президента нормальне самопочуття.

"Так, іноді температура стрибає, але немає ніяких ознак того, що ситуація погіршується. Це синергія роботи і спостереження лікарів", - сказав радник глави ОП.

Подоляк додав, що Єрмак також знаходиться в робочому процесі.

Це ж не ситуація, що ти захворів, два дні вдома побув, а потім приїхав на роботу. Ти зобов'язаний мінімум два тижні перебувати на ізоляції, а у тебе великий обсяг щоденної оперативної роботи, тобто тобі потрібні ситуаційні кімнати і так далі ", - розповів він.

В Офісі президента зазначили, що в "Феофанії" вже були обладнані робочі кабінети, тому і було прийнято рішення про госпіталізацію Зеленського і Єрмака.

"Оскільки в будь-якому випадку потрібно мінімум два тижні перебувати в спеціальному місці, то потрібно щоб був обладнаний робочий кабінет. У "Феофанії" це було зроблено спочатку під такі ситуації. У резиденціях або, тим більше, квартирі Андрія Борисовича це потрібно було робити заново, а сенс?", - пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що і Зеленський, і Єрмак продовжують активно працювати, і кожен день проводити селектори і зустрічі в онлайн-режимі.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський захворів COVID-19.

У той же день повідомили про те, що коронавірусом заразився і Андрій Єрмак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський Андрій Єрмак Коронавірус
NEWS
Разумков заразився коронавірусом
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Разумков заразився коронавірусом
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року