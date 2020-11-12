Зеленський та Єрмак перебувають у лікарні

Президент України Володимир Зеленський, який заразився коронавірусом, наразі перебуває у лікарні. Він там з вівторка.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретарь Зеленського Юлія Мендель

Вона говорить, що в лікарні кращі умови для самоізоляції.

"Логістичні рішення приймалися доволі швидко, президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - написала Мендель.

За її словами, президент і голова ОП вже провели декілька нарад з лікарні. Володимир Зеленський ще й спілкувався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією", - написала вона.

Сьогодні зранку ЗМІ почали писати, що Володимира Зеленського госпіталізували. Радник голови ОП розповів в інтерв'ю одному з українських видань, що Зеленський та Єрмак наразі перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

На початку літа хворіла також і дружина президента Олена Зеленська. Вона одужала.