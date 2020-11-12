ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больной коронавирусом Зеленский рассказал о самочувствии

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 20:14
Больной коронавирусом Зеленский рассказал о самочувствии Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса. Глава государства сейчас находится на самоизоляции и выполняет свои обязанности дистанционно.

Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Зеленского, сейчас он себя хорошо чувствует.

"Третий день я на самоизоляции. Но я не самоизолировался от работы и работаю дистанционно. Органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. У меня в эти дни проходят совещания, важные телефонные разговоры", - рассказал он.

Напомним, коронавирус у главы государства подтвердили 9 ноября. После диагностирования COVID-19 президент пошел на самоизоляцию. В тот же день стало известно о заболевании руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

Как писало РБК-Украина, сегодня стало известно, что Зеленский находится в столичной больнице "Феофания". Пресс-секретарь президента рассказала, что у Зеленского легкие симптомы заболевания.

Позже в Офисе президента пояснили, почему Зеленского решили госпитализировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Коронавирус
NEWS
"Слуга народа" занимает первое место на выборах в Раду, "ЕС" сокращает разрыв, - опрос
РБК-Украинаинформационное агентство "Слуга народа" занимает первое место на выборах в Раду, "ЕС" сокращает разрыв, - опрос
DAILY
Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года