Безпека та ефективність санкцій: названо п'ять пріоритетів Кримської платформи

У міністерстві закордонних справ України розповіли про пріоритети в роботі Кримської платформи. Серед них безпека і ефективність санкцій проти Росії.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Він зазначив також, що Україна хоче бачити на установчих зборах лідерів країн-учасниць сьогоднішньої наради.

"По-перше, безпека, включаючи свободу мореплавства. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. По-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п'яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище ", - сказав Кулеба.

Наголошується, що учасники засідання заявили про підтримку діяльності Кримської платформи і висловили незмінність визнання територіальної цілісності України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав голів МЗС країн-членів ОБСЄ продовжити тиск на Росію. Агресія Росії проти України грубо порушує принципи і зобов'язання перед ОБСЄ.

Також українська делегація в ТКГ заявила, що РФ намагається змінити процес врегулювання конфлікту на Донбасі.