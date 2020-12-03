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Безопасность и эффективность санкций: названы пять приоритетов Крымской платформы

Автор: Роман Тверденко

В министерстве иностранных дел Украины рассказали о приоритетах в работе Крымской платформы. Среди них безопасность и эффективность санкций против России.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ.

Он отметил также, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.

"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду ", - сказал Кулеба.

Отмечается, что участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал глав МИД стран-членов ОБСЕ продолжить давление на Россию. Агрессия России против Украины грубо нарушает принципы и обязательства перед ОБСЕ.

Также украинская делегация в ТКГ заявила, что РФ пытается изменить процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

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