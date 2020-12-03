Кулеба в ОБСЄ закликав продовжити тиск на Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав глав МЗС країн-членів ОБСЄ продовжити тиск на Росію. Агресія Росії проти України грубо порушує принципи і зобов'язання перед ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Кулеба заявив, що Україна ніколи не визнає порушення свого суверенітету, а також закликав Росію припинити свою агресію і забрати війська з української території.

"Необхідно відновити повагу до базових принципів і зобов'язань ОБСЄ. Потрібно продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її змінити поведінку", - зазначив міністр.

Він відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, моніторингу якої "наполегливо перешкоджає" Росія.

"Спостерігачі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати зразки новітнього російського озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Безпілотники місії продовжують виявляти факти незаконного ввезення військової техніки з Росії на суверенну територію України з неконтрольованих ділянок російсько-українського державного кордону", - додав Кулеба.

Крім цього глава українського МЗС представив учасникам ОБСЄ ініціативу "Кримська платформа", а також закликав Росію проявити волю до врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату і Тристоронньої контактній групі.

Раніше українська делегація в ТКГ заявила, що РФ намагається змінити процес врегулювання конфлікту на Донбасі.

Крім цього Кулеба повідомляв, що Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО через Раду безпеки ООН.