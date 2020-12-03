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Україна в ТКГ: РФ намагається змінити процес врегулювання конфлікту на Донбасі

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 09:22
Україна в ТКГ: РФ намагається змінити процес врегулювання конфлікту на Донбасі Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація намагається змінити процес врегулювання конфлікту на Донбасі. Разом нормандського формату в РФ хочуть перейти до дискусії між Україною та представниками ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба української Тристоронньої делегації в контактній групі.

В українській делегації відзначили, що Росія намагається легітимізувати представників "ЛДНР" шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН.

"Результатом реалізації цього задуму може стати одностороннє визнання РФ так званих "ЛНР" і "ДНР" або загроза такого визнання. Це означає, що тиск на вище військово-політичне керівництво України, яке керівництво РФ намагалось проводити протягом року після Паризьких домовленостей, не вдалося", - повідомили в ТКГ.

Також в українській делегації відзначили, що керівництво РФ перейшла до відвертого шантажу міжнародного співтовариства і, перш за все, Франції та Німеччини, намагаючись дискредитувати їх роль як активних і послідовних учасників нормандського формату".

"Українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок у бік повного нехтування міжнародним правовим полем і переходу в стан повної ізоляції з боку міжнародного співтовариства", - додали в ТКГ.

Нагадаємо, вчора Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО через Раду безпеки ООН. При цьому завдяки українським партнерам ця спроба не вдалася.

Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

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