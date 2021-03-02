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Адміністрація Байдена відмовилася від перезавантаження відносин з РФ

Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією. Основне завдання - зробити їх передбачуваними.

Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації, передає Reuters.

"Я думаю, що ми, звісно ж, очікуємо, що відносини з Москвою будуть продовжувати представляти собою виклик, і ми до нього готові. Наша мета - мати відносини з Росією, які були б передбачуваними і стабільними", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон не закриватиме очі на ворожу поведінку Москви.

"США не прагнуть ані до перезавантаження відносин з Росією, ані до ескалації", - додав представник адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вводять санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і арештом опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, до "чорного списку" потраплять сім чиновників.

Сьогодні стало відомо, що санкції через Навального ввів Європейський союз. Обмеження вже набрали чинності та опубліковані в Офіційному журналі ЄС. Вони поширюються на чотирьох чиновників з вищих органів влади.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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