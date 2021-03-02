Администрация Байдена отказалась от перезагрузки отношений с РФ

"Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что отношения с Москвой будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель - иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными", - отметил он.

По его словам, Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы.

"США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации", - добавил представитель администрации.