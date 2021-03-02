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США вводять санкції проти 7 російських чиновників через ситуацію з Навальним

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 березня 2021 16:18
США вводять санкції проти 7 російських чиновників через ситуацію з Навальним Фото: Олексій Навальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати найближчим часом введуть нові санкції проти Російської Федерації через ситуацію з отруєнням і арештом опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в санкційний список потраплять сім чиновників.

Про це повідомила журналіст National News Джозі Карам в Twitter.

Також в санкційний список потраплять 14 організацій, які займаються біологічною і хімічною промисловістю.

"США скоро введуть санкції відносно семи російських чиновників за отруєння Навального. Також буде запроваджено обмеження щодо 14 організацій, що займаються біологічної / хімічною промисловістю", - написала вона.

При цьому журналіст зазначила, що дії узгоджені з Європейським союзом.

"Це будуть перші санкції Байдена щодо Росії. Під час розмови з журналістами представник Держдепартаменту повідомив, що адміністрація прийшла до висновку, що ФСБ отруїла Навального", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Зазначимо, Навального був затриманий після повернення з Німеччини у середині січня за нібито порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше". У підсумку йому змінили умовний термін на реальний. Очікується, що він може вийти на свободу у 2023 році.

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