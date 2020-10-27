В Україні підбивають підсумки місцевих виборів, а в Карабасі загострюється ситуація: новини за 26 жовтня

В Україні встановлюють результати місцевих виборів, Артема Ситника звільнять з посади директора НАБУ, Міністерство оборони Арменії заявило про тяжкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 26 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна

Другий тур виборів пройде до 29 листопада. Грудень - виключення

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, у виборчої комісії є 12 днів, для того, щоб встановити результат місцевих виборів.

Також повідомляється, що результати виборів мера Києва оголосять не пізніше 6 листопада. Про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

Як українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати

Партія "Слуга народу" оприлюднила попередній результат всеукраїнського опитування. Оброблено 74% анкет. Наразі результати виглядають так:

Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%

Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%

Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%

Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%

Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%

ОАСК постановив звільнити Ситника з посади голови НАБУ

Окружний адміністративний суд Києва постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника. Суд зобов'язав Мін'юст внести відповідні дані в держреєстри. Про це РБК-Україна повідомили в ОАСК.

"Справді, сьогодні суд виніс рішення, яким, зокрема, зобов'язав Мін'юст внести дані в держреєстри щодо того, що Ситник не є директором НАБУ", - сказало джерело в суді.

Ситуація в Карабасі загострюється, Вірменія заявила про важкі бої

Після домовленості про перемир'я в Нагірному Карабасі ситуація погіршилася. Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян. Він повідомив про обстріли в регіоні.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану знову повідомляє про обстріл прифронтового Агджабединського району. Однак, спростовує обстріл села Чанагчи.

Страйк і ланцюги солідарності: у Білорусі оголосили народний ультиматум Лукашенку

Лідер білоруської опозиція Світлана Тіхановська оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку народний ультиматум. Люди виходять на протести, в країні починаються страйки. ml

Повідомляється про розгін студентського мітингу силовиками.

Путін пригрозив НАТО розгортання крилатих ракет у бік Європи

Президент Росії Володимир Путін пригрозив розгорнути крилаті ракети у бік Європи на тлі припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Від НАТО Путін зажадав виключити розміщення заборонених договором про РСМД озброєнь. Про це йдеться в заяві президента Росії на сайті Кремля.

Путін назвав "серйозною помилкою" вихід США з договору, який може привести до нових загроз для загальноєвропейської безпеки.

Долар росте другий день підряд: НБУ встановив курс на вівторок

Долар дорожчає після зниження минулого тижня. Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3352 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 26 жовтня становив 28,2911 гривень за 1 долар.

На курорті в Єгипті на українців напали акули: дитина в реанімації

На популярному єгипетському курорті під час снорклінга постраждала 12-річна дитина з України, його мати та інструктор. Вони зараз перебувають на лікуванні за підтримки уряду Єгипту. У Державному агентстві з розвитку туризму України звинувачують місцевих туроператорів, які продають екстремальні тури. Повідомляється, що хлопчик вже переніс одну операцію, однак його чекає друга.

"В Єгипті під час снорклінга на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра друга, поранену руку врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні держагентства.

NASA зробило важливе відкриття: вчені вперше підтвердили наявність води на Місяці

Вчені NASA вперше підтвердили, що на освітленій Сонцем стороні Місяця є вода. При цьому дане відкриття доводить, що вода може бути розподілена по місячній поверхні, і не обмежується холодними, затіненими місцями.

За допомогою інфрачервоного телескопа SOFIA вчені виявили молекули води (H2O) в кратері Клавіуса. Це один з найбільших кратерів, який можна побачити з Землі. Він розташований в південній півкулі Місяця. Про це повідомляє NASA.