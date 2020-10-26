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У Мінську силовики розігнали мітинг студентів

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 26 жовтня 2020 10:11
У Мінську силовики розігнали мітинг студентів Фото: студенти вийшли на протест (news.tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Студенти Білоруського національного технічного університету влаштували протест в рамках національного страйку. Силовики приступили до розгону протестувальників.

Про це повідомляє Onliner.

Euroradio повідомляє, що ОМОН в Мінську затримує учасників студентського маршу на проспекті Незалежності.

У Мінську силовики розігнали мітинг студентів

Фото: затримання студентів (Euroradio)

Біля технічного університету з самого ранку чергують поліцейські автомобілі, а підходи до головного корпусу перекриті стрічками.

Повідомляється про ще одне затримання під час студентського маршу біля площі Якуба Коласа.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі оголосили народний страйк. Студенти не виходять на навчання, а працівники підприємств зупиняють роботу.

Вчора був останній день, коли президент Білорусі Олександр Лукашенко мав можливість виконати умови ультиматуму Тіхановської. Однією з умов вона назвала оголошення про відхід Лукашенко.

Повідомляється про ще один затримання під час студентського маршу у площі Якуба Коласа.

Вже сьогодні білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про початок народного страйку в Білорусі. За її словами, ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

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У Мінську силовики розігнали мітинг студентів
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську силовики розігнали мітинг студентів
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