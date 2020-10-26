Долар росте другий день підряд: НБУ встановив курс на вівторок

Долар дорожчає після зниження минулого тижня

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3352 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 26 жовтня становить 28,2911 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійки до 28,33 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,46 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 жовтня довідковий курс на рівні 28,33 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 жовтня (28,28 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн. досягав лише в момент введення карантинних обмежень та у кризовому 2014 році.