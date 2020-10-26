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Страйк і ланцюги солідарності: у Білорусі оголосили народний ультиматум Лукашенку

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 26 жовтня 2020 09:10
Страйк і ланцюги солідарності: у Білорусі оголосили народний ультиматум Лукашенку Фото: протести в Білорусі (belteanews)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиція Світлана Тіхановська оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку народний ультиматум. Люди виходять на протести, в країні починаються страйки.

Про це повідомляє TUT.BY.

На Мінському тракторному заводі робітники йдуть колоною по цехах, збирають людей на страйк. Адміністрація розпорядилася закривати цехи перед колоною.

У той же час у головному корпусі Білоруського державного університету почався сидячий страйк. В ньому вже беруть участь близько 100 осіб.

Страйк і ланцюги солідарності: у Білорусі оголосили народний ультиматум Лукашенку

Фото: МТЗ (tut.by)

На підприємстві "Гродно Азот" кілька цехів не прийняли зміну. Люди приходять на підтримку тих, хто залишилися біля нової прохідної, але на території заводу. Міліція Білорусі затримала від п'яти до десяти учасників страйку на підприємстві "Гродно Азот".

У деяких частинах Мінська з самого ранку проходять ланцюги солідарності та перекриття доріг. Така ситуація на вулицях Маяковського, Михалово та Грушівка.

Страйк і ланцюги солідарності: у Білорусі оголосили народний ультиматум ЛукашенкуФото: ланцюги солідарності в Мінську (tut.by)

Нагадаємо, правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі.

Крім того, вчора в Мінську силовики почали розгін протестуючих.

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