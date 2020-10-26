Як українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати
Фото: голосування (РБК-Україна)
Партія "Слуга народу" оприлюднила попередній результат всеукраїнського опитування. Наразі обробили 74% анкет.
Про це повідомила прес-служба партії.
Наразі результати виглядають так:
- Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%
- Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%
- Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%
- Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%
- Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%
Нагадаємо, Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводили поблизу 55% виборчих дільниць.
Зазначимо, поліція отримувала заяви від громадян про незаконність опитування президента України Володимира Зеленського.
РБК-Україна писало, що за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня було проведено опитування, на якому українцям запропонували відповісти на п'ять питань.