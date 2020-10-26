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Як українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 14:53
Як українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Партія "Слуга народу" оприлюднила попередній результат всеукраїнського опитування. Наразі обробили 74% анкет.

Про це повідомила прес-служба партії.

Наразі результати виглядають так:

  • Довічне за корупцію. Так - 82,97%, проти - 13,8%
  • Вільна економічна зона на Донбасі. Так - 46,70%, проти - 46,4%
  • Зменшити кількості депутатів. Так - 89,60%, проти - 7,1%
  • Легалізувати медичний канабіс. Так - 64,88%, проти - 29,5%
  • Будапештський меморандум. Так - 74,12%, проти - 17,2%

Як українці відповіли на питання Зеленського: попередні результатиНагадаємо, Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводили поблизу 55% виборчих дільниць.

Зазначимо, поліція отримувала заяви від громадян про незаконність опитування президента України Володимира Зеленського.

РБК-Україна писало, що за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня було проведено опитування, на якому українцям запропонували відповісти на п'ять питань.

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