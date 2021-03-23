Кримінальна справа на артистів РФ та новий порядок роботи транспорту в "червоних" зонах: новини за 22 березня

Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в "червоних" зонах, в Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну аварію, Україна завела справу на 23 російських артистів. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 22 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

В Польщі потрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий і постраждалі

У неділю вночі на території Підкарпатського воєводства в Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. За попередніми даними, автобус, в якому було 10 осіб, врізався в огорожу і вилетів у кювет. В результаті загинула одна людина і четверо постраждали. Також стало відомо, що в аварію потрапив автобус перевізника Euroways з Києва.

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію і готує повернення уцілілих українців додому. В мережі з'явилося відео з місця ДТП.

В Україні створять Бюро економічної безпеки. Зеленський підписав закон

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

Після ухвалення закону СБУ втратить функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію

Команда влади, і зокрема, партія "Слуга народу" все відчутніше зсуваються у правий бік політичного спектру. Чому так відбувається, які ще дії в цьому напрямку планують "слуги", як це вплине на їх рейтинги і чи бачать вони тепер Петра Порошенка своїм головним конкурентом – в матеріалі РБК-Україна.

Україна завела справу на 23 артистів з РФ. Виступали на відкритті Керченського мосту

Українські правоохоронці завели кримінальну справу на 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту. Дії артистів кваліфікують як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України за попередньою змовою. Артистам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

В повідомленні прокуратури не вказані фігуранти кримінальної справи. Проте з відкритих джерел відомо, хто брав участь в концерті у травні 2018 року.

Кришка люка вбила дитину у Львові: комунальники стверджують, що місце було обгороджено

У Львові відбулося жахлива ДТП з автомобілем ДСНС, в якій загинув 10-річний хлопчик. Машина зачепила кришку каналізаційного люка, і вона влетіла в лобове скло зустрічного автомобіля. Удар був такої сили, що люк опинився в багажнику авто.

Мер Львова Андрій Садовий на брифінгу розповів, що люк, який вбив дитину, був на балансі "Водоканалу", та у відомстві стверджують, що напередодні проводили ремонтні роботи й встановили огорожу. Водночас Очевидці повідомили, що на момент ДТП ніякого огорожі не було.

У Росії заявили, що Байден відмовився від переговорів з Путіним

Президент США Джо Байден відмовився від проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним. Росія хотіла організувати такі переговори у форматі відеоконференції 19 або 22 березня.

В РФ зазначили, що хотіли у відкритому режимі обговорити "накопичені двосторонні проблеми, а також тематики стратегічної стабільності".

В Україну мчить мокрий сніг та вітер: яким областям не пощастить

Погода в Україні 23 березня знову не порадує громадян. Практично на всій території країни йтиме мокрий сніг, а також подує сильний вітер.