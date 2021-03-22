ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 16:28
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення Фото: автобус в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Києві громадський транспорт буде працювати і під час обмежень "червоної" зони карантину. Але будуть дотримуватися всіх вимог карантину.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах "червоної" зони.

Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Тепер обмеження щодо роботи громадського транспорту будуть встановлювати місцеві влади.

Зазначимо, що станом на 22 березня в "червоній" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ транспорт
NEWS
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію