ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна завела справу на 23 артистів з РФ. Виступали на відкритті Керченського мосту

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 16:06
Україна завела справу на 23 артистів з РФ. Виступали на відкритті Керченського мосту Фото: Керченський міст (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Українські правоохоронці завели кримінальну справу на 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують незаконний в'їзд на окупований півострів.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури АР Крим і Севастополя у Telegram.

Повідомляється, що розпочато кримінальне провадження за зверненням голови громадської організації громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Дії артистів кваліфікують як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України за попередньою змовою. Артистам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Відзначимо, в повідомленні прокуратури не вказані фігуранти кримінальної справи.

Проте з відкритих джерел відомо, що в цьому концерті у травні 2018 року брали участь:

  • Олег Газманов
  • Валерія
  • Дмитро Харатьян
  • Олександр Маршал
  • Діма Білан
  • Зара
  • Лариса Долина
  • Григорій Лепс
  • Денис Майданов
  • Олександр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас П'єха
  • Юлія Волкова та інші

Нагадаємо, раніше Верховний суд залишив у силі заборону на в'їзд до України для російського блогера і арт-дизайнера Артемія Лебедєва. Це пов'язано з його заявами на підтримку анексії Криму.

До цього оператора Russia Today не пустили до України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Крим артисты
NEWS
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію