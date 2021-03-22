ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії заявили, що Байден відмовився від переговорів з Путіним

Новость на русском → Москва, Понеділок 22 березня 2021 15:47
У Росії заявили, що Байден відмовився від переговорів з Путіним Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден відмовився від проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним. Росія хотіла організувати такі переговори у форматі відеоконференції 19 або 22 березня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

В РФ зазначили, що хотіли у відкритому режимі обговорити "накопичені двосторонні проблеми, а також тематики стратегічної стабільності".

"Втрачена ще одна можливість для пошуку виходу з глухого кута, що утворилася з вини Вашингтона в російсько-американських відносинах. Відповідальність за це повністю ляже на США", - заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання у вибори. При цьому в Білому домі заявили, що Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею.

У відповідь на таке звинувачення Путін заявив, що "бажає Байдену здоров'я", а також, що "хто обзивається, той сам так називається".

На тлі цього МЗС Російської Федерації почав підготовку нового розмови між Путіним і Байденом. У Кремлі відзначали, що Росія буде прагнути зберегти відносини з США.

Своєю чергою Байден зазначив, що розмова з Путіним відбудеться "в якийсь момент".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден переговори
NEWS
Чи загрожує Києву транспортний локдаун: що відомо
Чи загрожує Києву транспортний локдаун: що відомо
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію