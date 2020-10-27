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"Відправте в армію": Лукашенко вимагає відрахувати з ВНЗ протестуючих студентів

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 27 жовтня 2020 13:03
"Відправте в армію": Лукашенко вимагає відрахувати з ВНЗ протестуючих студентів Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні. За його словами, вони позбавляються права бути студентами.

Про це повідомляє TUT.BY.

Він закликав відправити цих студентів в армію або на вулицю.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю", - заявив він.

Раніше Лукашенко вже висловлювався про те, щоб студентів, які протестують, відправили в армію.

Зазначимо, вчора в країні почалався народний страйк після того, як закінчився термін ультиматуму Світлани Тіхановської до Олександра Лукашенка.

Під час протестів силовики розганяли протестуючих, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі. В ході протестів було багато затриманих.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Зазначимо, у головному корпусі Білоруського державного університету був сидячий страйк.

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