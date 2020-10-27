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"Шахтар" вистояв під тиском "Інтера" у матчі Ліги чемпіонів

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 21:53
"Шахтар" вистояв під тиском "Інтера" у матчі Ліги чемпіонів Фото: "Шахтар" - "Інтер" (facebook.com/Inter)
Автор: Вера Олейник

Донецький "Шахтар" і міланський "Інтер" не виявили переможця в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася внічию з рахунком 0:0.

"Гірники" активно розпочали поєдинок, змусивши суперника сидіти в обороні, але "Інтер" швидко освоївся на чужому полі, що призвело до кількох небезпечних моментів. М'яч двічі влучав у поперечину воріт Трубіна - від Барелла і Лукаку.

Італійський клуб продовжував володіти перевагою після перерви, але донеччанам вдалося утримати нічию до кінця другого тайму.

Таким чином, "Шахтар" після двох стартових турів набрав чотири очки і наразі займає перше місце в групі.

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