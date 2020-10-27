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ВАКС постановив поновити справу "Роттердам+"

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 18:40
ВАКС постановив поновити справу "Роттердам+" Фото: вугілля (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля "Роттердам+". Було скасовано рішення САП закрити справу

Відповідне рішення суд виніс у вівторок, 27 жовтня, передає РБК-Україна.

ВАКС задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів" та скасував рішення прокурора САП Віталія Пономаренка закрити справу Роттердам+.

Після рішення суду розслідування повинно бути відновлено.

Нагадаємо, 27 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" в частині підозрюваних осіб через відсутність складу злочину.

24 вересня це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд, а 29 вересня - Офіс генерального прокурора.

Рішення про закриття справи було прийнято після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули "Роттердам+".

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