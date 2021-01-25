Протести по всій Росії та арешт полковника "Альфи": новини за вихідні

У Росії пройшли мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального, суд відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка, який підозрюється в підготовці вбивства співробітника СБУ, в Бразилії розбився літак. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Протести по всій Росії. Як пройшли мітинги за Навального

В суботу, 23 січня, в ряді міст Росії пройшли мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися жорсткими сутичками протестувальників з силовиками, є постраждалі. Число затриманих перевищила 2500 .

Найчисленніший мітинг відбувся в Москві - близько 40 тисяч за оцінками Reuters. Дружину Навального затримували на кілька годин. Ввечері мітингувальники в Москві вирушили до СІЗО "Матроська тиша", де знаходиться Навальний. Команда Навального анонсувала нові мітинги на наступних вихідних. Детальніше про те, що відбувалося в РФ - в матеріалі РБК-Україна.

Україна виходить із посиленого карантину

З понеділка, 25 січня, карантин в Україні буде пом'якшено. Після завершення локдауну по всій країні починають діяти обмеження "помаранчевої" зони. Які заборони скасовуються з понеділка, нові правила карантину і список обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

Підготовка вбивства співробітника СБУ: суд заарештував полковника "Альфи" Расюка

Шевченківський райсуд Києва відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка. Він підозрюється в підготовці вбивства співробітника СБУ.

Раніше сьогодні представники СБУ та Офісу генерального прокурора підтвердили затримання Расюка за підозрою в організації і підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

У Бразилії розбився літак з футболістами місцевого клубу

У неділю, 24 січня, в районі бразильського міста Порту-Насіонал розбився літак з футболістами клубу Пальмас. На борту також знаходився президент клубу.

Літак впав відразу після вильоту. Він летів на матч із клубом Віла-Нова. Причини аварії невідомі.

SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників

Американська компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, успішно почала історичну місію Transporter-1. Компанія здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників. Запуск ракети-носія транслювався в YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

В США помер легендарний ведучий Ларрі Кінг

Ларрі Кінг помер у лікарні Лос-Анджелеса у США, куди легендарний телеведучий і журналіст потрапив на початку січня з коронавірусом. Ведучий ток-шоу та програми "Larry King Live" помер у віці 87 років.

Ларрі Кінг (справжнє ім'я - Лоуренс Харві Зейгер) за свою кар'єру провів понад 50 тисяч інтерв'ю з політиками, спортсменами, артистами та іншими знаменитостями. Він є лауреатом премії Еммі, дворазовим лауреатом премії Пібоді та десятикратним призером премії Cable ACE.

Мовний закон: омбудсмен розповів про скарги від українців і зробив роз'яснення

Після набуття чинності тиждень тому норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка зобов'язує бізнес обслуговувати клієнтів українською, до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг від громадян про порушення. Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він також зазначив, що більшість таких звернень надійшла від мешканців столиці та області - 74 скарги, а найменше - з Півдня і Сходу України. Львів'яни надіслали 17 звернень, одесити та харків'яни - по 12. Також стало відомо, на що саме скаржилися українці.

Сильний сніг та хуртовини: синоптик різко змінила прогноз

До України йде циклон Lars. В понеділок, 25 січня, погода буде з з сильними опадами: у більшості регіонів дощі, мокрий сніг, на заході - сильний сніг та хуртовини. Також очікуються сильні пориви вітру до 22 м/с. Однак, температура повітря завтра складе близько +4… +9 градусів на більшій частині території нашої країни. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.