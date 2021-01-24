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SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників

Новость на русском → Флорида, Неділя 24 січня 2021 17:01
SpaceX успішно запустила ракету з рекордною кількістю супутників Фото: запуск ракети Falcon 9 (flickr.com/bpcooper)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX, засновником якої є мільярдер Ілон Маск, успішно почала історичну місію Transporter-1. Компанія здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників.

Запуск ракети-носія транслювався в YouTube.

Ракета злетіла з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. В рамках місії Transporter-1 компанія SpaceX виведе на навколоземну орбіту 143 супутники.

До цього компанія за один раз виводила в космос тільки 64 супутники, а минулий рекорд був за індійською місією PSLV-C37, яка у 2017 році вивела на орбіту 104 супутники.

Відзначимо, що спочатку запуск ракети був запланований на 23 січня. Але в суботу його скасували через погані погодні умови.

Нагадаємо, в грудні ракета компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SXM-7 корпорації супутникового онлайн-мовлення в Північній Америці Sirius XM Holdings.

Крім того, у листопаді SpaceX вивела на навколоземну орбіту супутник Sentinel-6A Michael Freilich для вивчення океану. Запуск супутника був частиною програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства.

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