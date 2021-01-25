У Бразилії розбився літак з футболістами місцевого клубу

У неділю, 24 січня, в районі бразильського міста Порту-Насіонал розбився літак з футболістами клубу Пальмас. На борту також знаходився президент клубу.

Про це повідомляє Globo.

В літаку знаходилися президент клубу Лукас Мейра, футболісти Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Ранул Молінарі та Маркусу Молінарі, а також пілот літака Вагнер Мачадо.

Літак впав відразу після вильоту. Він летів на матч із клубом Віла-Нова. Причини аварії невідомі.

Tragédia! Avião que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Нагадаємо, нещодавно індонезійський літак розбився в море. На борту були 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Зазначимо, в Індонезії знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда в Яванському морі на глибині 23 метрів.