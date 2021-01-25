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У Бразилії розбився літак з футболістами місцевого клубу

Новость на русском → Бразилія, Понеділок 25 січня 2021 00:50
У Бразилії розбився літак з футболістами місцевого клубу Фото: літак (pexels)
Автор: Даша Харченко

У неділю, 24 січня, в районі бразильського міста Порту-Насіонал розбився літак з футболістами клубу Пальмас. На борту також знаходився президент клубу.

Про це повідомляє Globo.

В літаку знаходилися президент клубу Лукас Мейра, футболісти Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Ранул Молінарі та Маркусу Молінарі, а також пілот літака Вагнер Мачадо.

Літак впав відразу після вильоту. Він летів на матч із клубом Віла-Нова. Причини аварії невідомі.

Нагадаємо, нещодавно індонезійський літак розбився в море. На борту були 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Зазначимо, в Індонезії знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда в Яванському морі на глибині 23 метрів.

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