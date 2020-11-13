Протести проти карантину і можливий зрив пленарного тижня: новини за 12 листопада

Президент України Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак госпіталізовані, через посилення карантину в Україні люди виходять на масові протести, наступний пленарний тиждень Верховної Ради може зірватися через CОVID-19. Детальніше про те, що сталося в четвер, 12 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський та Єрмак перебувають у лікарні

Президент України Володимир Зеленський, який заразився коронавірусом, та глава ОП Андрій Єрмак наразі перебувають у лікарні. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретарь Зеленського Юлія Мендель

Вона говорить, що в лікарні кращі умови для самоізоляції. За її словами, президент і голова ОП вже провели декілька нарад з лікарні. Володимир Зеленський ще й спілкувався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. "Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією", - написала вона.

У Раді назвали умову запровадження повного локдауну в Україні

У Верховній раді не виключають запровадження загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну) в Україні. Умовою для локдауну буде введення протоколу сортування хворих на COVID-19. Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Локдаун - він можливий, коли запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я і локдаун для країни. Коли лікар має обирати, кого йому лікувати - це катастрофа для країни", - пояснив він.

Стало відомо, коли і в яких містах пройде другий тур місцевих виборів

В Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів: станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 радах і по 6 міським головам.

Повідомляється, що в ряді населених пунктів пройде повторне голосування на місцевих виборах. У деяких містах воно призначене на 15 листопада, а в деяких - на 22 листопада.

В Україні вводять карантин вихідного дня: реакція в регіонах

Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення карантину вихідного дня вже на цьому тижні. Львів, Рівне, Черкаси відмовляються його вводити.

Через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходять на масові протести. У Рівненській області протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп, що відбувається в інших містах - в матеріалі РБК-Україна.

Військова розвідка Росії координувала фейки щодо MH17, - Bellingcat

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Російської Федерації координувало фейки про катастрофу MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Співробітники створювали фейки і поширювали їх через скандальне Bonanza Media. Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider.

Повідомляється, що запущений в 2019 році проект Bonanza Media публікував альтернативні версії катастрофи MH17. Співробітники відвідували Малайзію, Донбас, Нідерланди, зняли серію документальних фільмів з нібито свідками того, що літак збили українські винищувачі.

У першого заступника спікера Ради підтвердили коронавірус

У першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука підтвердили коронавірус. Народний депутат отримав позитивний тест на COVID-19.

Повідомляється, що наступний пленарний тиждень Верховної ради може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту та низки народних депутатів. Це питання обговорюють лідери парламентських фракцій.

У Мінську помер побитий силовиками учасник протестів

У Мінську помер учасник протестів Роман Бондаренко, якого доставили в лікарню швидкої медичної допомоги після затримання силовиками. Йому був 31 рік.

За словами сестри Бондаренка Ольги, потерпілого вночі доставили в реанімаційне відділення. "Його оперували кілька годин, весь цей час молодий чоловік без свідомості. Роману стало гірше, піднялася температура до 40. Хтось приїхав в ЛШМД і вилучив особисті речі брата. Кажуть, так зазвичай роблять, але хто - ми не знаємо", - сказала сестра Бондаренко.

Пашинян про Карабах: 20 тисячам військових загрожувало оточення

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації на тлі масових протестів в країні. Він заявив, що в разі відмови підписати заяву по Карабаху його 20-тисячна армія опинилася б в оточенні.

Пашинян сказав, що підписуючи заяву, знав, що ставить своє життя під загрозу, але пішов на ризик заради порятунку солдатів.

На Україну насувається справжня зима з мокрим снігом

Погода в Україні до кінця тижня почне погіршуватися і на вихідних прогнозуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Температура повітря стрімко опускається і в більшості областей вночі буде мороз.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, найближчими днями в Україні буде холодно і мрячно, істотних опадів не буде до суботи.