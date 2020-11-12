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Пашинян про Карабах: 20 тисячам військових загрожувало оточення

Новость на русском → Єреван, Четвер 12 листопада 2020 12:22
Пашинян про Карабах: 20 тисячам військових загрожувало оточення Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до нації на тлі масових протестів в країні. Він заявив, що в разі відмови підписати заяву по Карабаху його 20-тисячна армія опинилася б в оточенні.

Про це він заявив у зверненні.

Пашинян сказав, що підписуючи заяву, знав, що ставить своє життя під загрозу, але пішов на ризик заради порятунку солдатів.

"Коли створюється ситуація, коли військовослужбовець більше не може впливати на ситуацію, то він не повинен гинути в ім'я батьківщини, а батьківщина повинна йти на жертви в ім'я солдата. З цим розумінням я підписав цей сумнозвісний документ, розуміючи, що ризик особисто моєї загибелі високий, не тільки в політичному, але і фізичному сенсі. Але життя 25 тисяч солдатів була важливіше", - сказав він.

Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабасі - про загрозу втрати Степанакерта.

"У разі втрати Степанкерта впали б Аскеран і Мартакерт. У цьому випадку в оточенні опинилися б сім оборонних районів, в блокаді - понад 20 тисяч солдатів і офіцерів, яким загрожували б смерть або полон", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії заявив, що у нього не було іншого виходу, проте причини такого рішення не назвав.

Як писало РБК-Україна, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

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