Перекрита траса та протест: в Україні виступають проти карантину вихідного дня

Через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходять на масові протести. У Рівненській області протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп, що відбувається в інших містах - в матеріалі РБК-Україна.

На автодорозі "Київ-Чоп" у селі Біла Криниця Рівненського району протестують представники ресторанного бізнесу та підприємців. Люди заблокували частину траси та безперервно рухаються пішохідним переходом.

Фото: протест у Рівненській області

Загалом в акції приймають участь близько 70 учасників. Вони домовилися з поліцейськими, що періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспорт.

Також херсонські ресторатори вийшли на протест. Люди стояли з плакатами і стукали у каструлі під будівлею обласної державної адміністрації. Вони долучились до всеукраїнського мітингу рестораторів.

Тим часом, місцева влада Слов'янська прийняла рішення не вводити карантин вихідного дня у місті. Очільник міста Вадим Лях зазначив, що рішення про карантинні обмеження мають прийматись на місцях.

Мер Мукачева Андрій Балога закликав жителів дотримуватись правил карантину вихідного дня.

"Карантин вихідного дня - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Зазначимо, голова МОЗ Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.