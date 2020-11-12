ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перекрита траса та протест: в Україні виступають проти карантину вихідного дня

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 13:00
Перекрита траса та протест: в Україні виступають проти карантину вихідного дня Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходять на масові протести. У Рівненській області протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп, що відбувається в інших містах - в матеріалі РБК-Україна.

На автодорозі "Київ-Чоп" у селі Біла Криниця Рівненського району протестують представники ресторанного бізнесу та підприємців. Люди заблокували частину траси та безперервно рухаються пішохідним переходом.

Перекрита траса та протест: в Україні виступають проти карантину вихідного дня

Фото: протест у Рівненській області

Загалом в акції приймають участь близько 70 учасників. Вони домовилися з поліцейськими, що періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспорт.

Також херсонські ресторатори вийшли на протест. Люди стояли з плакатами і стукали у каструлі під будівлею обласної державної адміністрації. Вони долучились до всеукраїнського мітингу рестораторів.

Тим часом, місцева влада Слов'янська прийняла рішення не вводити карантин вихідного дня у місті. Очільник міста Вадим Лях зазначив, що рішення про карантинні обмеження мають прийматись на місцях.

Мер Мукачева Андрій Балога закликав жителів дотримуватись правил карантину вихідного дня.

"Карантин вихідного дня - це черговий крок, який лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Ефекту від нього буде мало, а от шкоди для сфери обслуговування та дозвілля дуже багато", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Зазначимо, голова МОЗ Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест карантин
NEWS
Разумков заразився коронавірусом
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Разумков заразився коронавірусом
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року