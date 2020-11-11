Перемир'я в Карабасі та український план щодо Донбасу: новини за 10 листопада

Український план дій щодо Донбасу взято за основу в Тристоронньої контактній групі, в Україні закрили справу проти Байдена, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, чому підписав угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 10 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Український план щодо Донбасу взято в ТКГ за основу

Українська план дій щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Однак поки ще рано говорити про результати. Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні на засіданні політичної підгрупи обговорили український "План дій". При цьому російська сторона заявила, що нібито українська делегація обіцяла схвалення цього плану у Верховній раді. Переговори повернулися до конструктивного русла після того, як делегація заявила, що може давати лише рекомендації.

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ній обговорювали теми "Нормандської четвірки".

Також Зеленський попросив уряд Німеччини допомогти в питанні постачання вакцини від коронавірусу розробки BioNTech і Pfizer. Він сподівається, що інтерес України врахують в цьому питанні.

Президент привітав прорив при розробці вакцини німецькою фірмою BioNTech і американською Pfizer.

В Україні закрили справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна

Поліція та Офіс генерального прокурора України закрили кримінальне провадження про нібито втручання в роботу генпрокурора з боку екс-віце-президента США Джо Байдена. Справу було відкрито за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, провадження було закрите ще у вересні через відсутність події злочину", - розповіло джерело видання в правоохоронних органах.

Пашинян пояснив, чому підписав угоду про перемир'я в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі після рекомендацій з боку вірменських Збройних сил. В Вірменії спостерігалися проблеми з мобілізацією резерву для продовження бойових дій. Про це Пашинян заявив під час відеозвернення до народу вранці, 10 листопада.

"Армія говорила, що потрібно зупинитися. Тому що у нас є питання, перспектив їх вирішення немає, або ресурс виявився вичерпаний", - сказав Пашинян.

Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабасі та про наслідки карабаської війни для всіх її учасників читайте в матеріалі РБК-Україна.

У Порошенка померла теща

Сьогодні, 10 листопада, у п'ятого президента України Петра Порошенка померла теща - Людмила Переведенцева. Вона хворіла на коронавірус.

Про це повідомив сам Порошенко у Telegram.

У п'ятницю в ефірі одного з телеканалів Порошенко розповів, що його теща перебуває у тяжкому стані.

Кернес знайшовся: з'явилося свіже фото мера Харкова

З'явилася нова фотографія Геннадія Кернеса з лікарні. В даний час він проходить лікування в одному з найбільших госпіталів в Європі Шаріте, який знаходиться в Берліні. Фотографію з мером Харкова опублікував бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram-каналі.

"Передаю привіт всім харків'янам! І окремий привіт всім, хто мене втратив", - заявив голова Харкова.

Нагадаємо, що 9 листопада з'явилася інформація, що правоохоронці відкрили справу про можливе зникнення переобраного мера Харкова.

В Україні циркулює кілька штамів COVID-19: лікар розповіла про повторні зараження

Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук розповіла, що в Україні зараз циркулює кілька штамів коронавірусу і людина може повторно заразитися як у важкій, так і у легкій формі.

Лікар розповіла, що вона вже двічі інфікувалася COVID-19 і попередила, що цей вірус постійно мутує. Вона зазначила, що в перший раз перехворіла з класичними симптомами – високою температурою, сильною слабкістю. А от вдруге було набагато легше.