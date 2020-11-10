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Український план щодо Донбасу взято в ТКГ за основу

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 17:37
Український план щодо Донбасу взято в ТКГ за основу Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Українська план дій щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Однак поки ще рано говорити про результати.

Про це йдеться в повідомленні української делегації в ТКГ у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні на засіданні політичної підгрупи обговорили український "План дій". При цьому російська сторона заявила, що нібито українська делегація обіцяла схвалення цього плану у Верховній раді. Переговори повернулися до конструктивного русла після того, як делегація заявила, що може давати лише рекомендації.

"Ще рано говорити про результати, але, принаймні, можна сказати, що український "План" взятий за основу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що ОБСЄ підготує єдиний план щодо врегулювання на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін.

До цього Україна представила п'ять головних пунктів "плану дій щодо Донбасу", який зокрема передбачає розпуск так званих "республік".

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