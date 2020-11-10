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Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: зачепили тему "Нормандії"

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 17:10
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: зачепили тему "Нормандії" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ньому обговорювали теми "Нормандської четвірки".

Про це президент повідомив у Twitter.

Він заявив про важливість підтримки Німеччиною, а також Францією мирних ініціатив України.

"Був дуже радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччини і Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжувати переговори в "Нормандської четвірці", - написав президент.

Також Зеленський побажав Німеччини успішної боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація у ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Як пояснив в інтерв'ю РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, український план врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства.

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