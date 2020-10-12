Карантинні канікули і візит Дуди: новини за вихідні

Школам порекомендують розпочати осінні канікули 15 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України, в Киргизії затвердили новий склад уряду. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 10-11 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Міносвіти просить школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня

Міністерство освіти і науки у понеділок, 12 жовтня, рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня. Рекомендації надішлють всім школам незалежно від карантинної зони. Про це заявив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Завтра буде підготовлено та надіслано рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно", - написав він.

Президент Польщі прибув з візитом в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України. Дуда розпочав свій візит з вшанування жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні. Про це повідомляє канцелярія польського президента у Twitter.

В рамках візиту в Україну Дуда планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч лідерів двох держав відбудеться 12 жовтня у Києві.

Бойовики учора чотири рази порушували перемир'я на Донбасі

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, обстріли зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Вірменія заявила про п'ять загиблих цивільних після початку перемир'я

Після вступу в силу угоди про припинення вогню не менше 5 мирних жителів Арцаха були вбиті азербайджанськими збройними силами. В цілому, в Арцахе загинули 25 мирних жителів, з них дев'ять жінок і дитина. Про це повідомляє Armenia today.

Окрім того, за даними омбудсмена, принаймні 102 мирних жителя поранені.

В той же час Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа. За даними МНС Азербайджану, ракета потрапила в житловий будинок.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

У Киргизстані затвердили новий склад уряду

Парламент Киргизстану затвердив новий склад уряду. Парламентарії обрали Садира Жапарова новим прем'єр-міністром республіки.

Новообраний прем'єр запевнив, що не має наміру міняти "склад і структуру" нового уряду і пообіцяв не брати участі в майбутніх парламентських виборах. Також Жапаров не має наміру переслідувати своїх політичних супротивників.

Також повідомляється, що правоохоронці затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Він є фігурантом у справі про організацію масових заворушень у Бішкеку.

На протести в Білорусі затримали понад 500 людей

В Білорусі пройшли чергові акції протесту. Кількість затриманих під час акцій в Мінську 11 жовтня склала до 527 осіб. Протести супроводжувалися насильством і розгоном мітингувальників. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися в Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Сніг, заморозки і аномальна температура: синоптики змінили прогноз на жовтень

Погода в Україні в жовтні принесе ряд синоптичних сюрпризів. І хоча висока температура найближчими днями все ще зберігатиметься, скоро ситуація зміниться - заморозки можливі у північних областях, в тому числі і в Києві, а в горах випаде сніг.

Старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв каже, що з 17 жовтня погода в Україні повернеться до середньорічної норми, до звичайного клімату. Після 23 жовтня в західні регіони України прийде циклон, можуть початися дощі.