Бойовики учора чотири рази порушували перемир'я на Донбасі

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, обстріли зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Українські військові вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного.

Днем раніше, 9 жовтня окупанти порушували перемир'я поблизу Шумів.