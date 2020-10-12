Карантинные каникулы и визит Дуды: новости за выходные

Школам порекомендуют начать осенние каникулы 15 октября, президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину, в Киргизии утвердили новый состав правительства. Подробнее о том, что произошло на выходных, 10-11 октября, - в материале РБК-Украина

Минобразования просит школы уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября

Министерство образования и науки в понедельник, 12 октября, будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны. Об этом заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Завтра будет подготовлено и направлено рекомендательное письмо всем учреждениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал он.

Президент Польши прибыл с визитом в Украину

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину. Дуда начал свой визит с чествования жертв сталинизма на польском военном кладбище в Быковне. Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

В рамках визита в Украину Дуда планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Встреча лидеров двух государств состоится 12 октября в Киеве.

Боевики вчера четыре раза нарушали перемирие на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 11 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево – из стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы со стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Ломакино.

Армения заявила о пяти погибших гражданских после начала перемирия

После вступления в силу соглашения о прекращении огня не менее 5 мирных жителей Арцаха были убиты азербайджанскими вооруженными силами. В целом, в Арцахе погибли 25 мирных жителей, из них девять женщин и ребенок. Об этом сообщает Armenia today.

Крома того, по данным омбудсмена, по крайней мере 102 мирных жителя ранены.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

В Киргизии утвердили новый состав правительства

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Парламентарии избрали Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

Новоизбранный премьер заверил, что не намерен менять "состав и структуру" нового правительства и пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах. Также Жапаров не намерен преследовать своих политических противников.

Также сообщается, что правоохранители задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он является фигурантом в деле об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

На протестах в Беларуси задержали более 500 людей

В Беларуси прошли очередные акции протеста. Количество задержанных во время акций в Минске 11 октября составило до 527 человек. Протесты сопровождались насилием и разгоном митингующих.Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.

Снег, заморозки и аномальная температура: синоптики изменили прогноз на октябрь

Погода в Украине в октябре принесет ряд синоптических сюрпризов. И хотя высокая температура в ближайшие дни все еще будет сохраняться, скоро ситуация изменится - заморозки возможны в северных областях, в том числе и в Киеве, а в горах выпадет снег.

Старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев говорит, что с 17 октября погода в Украине вернется к среднегодовой норме, к обычному климату. После 23 октября в западные регионы Украины придет циклон, могут начаться дожди.