У Києві пройдуть переговори Зеленського і Дуди

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда проведуть зустріч у Києві. Зустріч відбудеться 12 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП анонсували підписання низки двосторонніх документів. Президенти також відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Нагадаємо, 11 вересня Володимир Зеленський і Анджей Дуда провели телефонну розмову. Український президент заявив, що другий візит Дуди в Україну є ще одним підтвердженням дружніх та теплих відносин між Україною та Польщею.

Під час тієї розмови Зеленський підняв питання історичної пам'яті - внесення могили воїнів УПА на горі Монастир в польський реєстр військових поховань.

Раніше повідомлялося, що восени планується зустріч "Люблінського трикутника" за участю міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Кримського півострова.