Зеленському представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса

Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Зразок створено на підставі унікального підходу. За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують.

За підсумками наради узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

Новина доповнюється...