Наступного тижня області отримають препарат для лікування COVID-19, - МОЗ

До кінця наступного тижня в області відправлять препарат "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я наступного тижня отримає 18 тисяч доз цього лікарського засобу.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як уточнив міністр, держава закуповує "Ремдесивір" для 28 тисяч пацієнтів.

Крім того, за словами Степанова, уряд виділив додаткові кошти для закупівлі вакцин від грипу та пневмококової інфекції для медиків, працівників освіти, поліцейський, військовослужбовців Нацгвардії та прикордонників.

"Загальна кількість доз, яку ми закуповуємо 1 мільйон 410 тисяч. Зараз закупівля йде через міжнародну організацію, яка виходить на ринок. В нас вже є підтвердження близько 100 тисяч доз, ще чекаємо 160 тисяч доз. Це за бюджетні кошти, щоб ми могли вакцинувати групи ризику", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців масово вакцинуватися від грипу, щоб уникнути поєднання захворювання з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. Зараз українці мають можливість придбати південнокорейську вакцину.